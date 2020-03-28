В среднем 400 тысяч рублей потеряет московский салон красоты на предстоящей выходной неделе. Небольшая частная стоматология лишится около 500 тысяч, крупная клиника недополучит более 2,5 млн. С такими потерями предприниматели готовы смириться. Но многие уверены, что карантин из-за коронавируса затянется. И тогда почти три миллиона предпринимателей в России могут прекратить работу. Кто и сколько денег потеряет? Справится ли бизнес с таким ударом? Кому особенно тяжело и что может помочь? Ищем ответы на вопросы в материале NEWS.ru.