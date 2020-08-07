Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

https://static.news.ru/photo/21dfa11c-d8c2-11ea-b6c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний. Об этом говорится в заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса в связи с поступлением угроз со стороны американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран.

Он назвал их письмо «беспрецедентным событием», а его содержание «совершенно неприемлемым» и «равноценным шантажу». Хермес убеждён, что поведение Вашингтона угрожает свободе мировой экономики. В связи с этим он напомнил о пороводимой Соединёнными Штатами политики против TikTok.

Если посмотреть на действия США против видеоплатформы TikTok, то станет понятно, что речь идёт уже не только о «Северном потоке — 2». Речь идёт о защите свободной мировой экономики от самовольных ограничений отдельных государств, — заключил он.

Поэтому восточный комитет германской экономики призывает и Берлин, и Брюссель «защитить суверенитет Европы», причём «не только в энергетических вопросах»

Германия и ЕС должны, наконец, единодушно выступить против санкционной политики США, которая служит продвижению их национальных экономических интересов. Кроме того, уже сейчас настало время подумать о целенаправленных ответных мерах, — отметил председатель комитета.

Накануне стало известно, что три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от проекта Nord Stream 2 подписан Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

Сенаторы обвиняют Fährhafen Sassnitz GmbH в «сознательном предоставлении важных товаров, услуг и другой поддержки для проекта Nord Stream 2». Подписанты подчёркивают, что письмо служит официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода сопряжена с риском того, что под американские санкции может попасть как сам порт, так и его управляющие, акционеры и сотрудники.

Порт Мукран является логистической базой для реализации «Северного потока — 2». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода ещё не построены.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.