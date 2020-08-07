Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний. Об этом говорится в заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса в связи с поступлением угроз со стороны американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран.
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Если посмотреть на действия США против видеоплатформы TikTok, то станет понятно, что речь идёт уже не только о «Северном потоке — 2». Речь идёт о защите свободной мировой экономики от самовольных ограничений отдельных государств, — заключил он.
Поэтому восточный комитет германской экономики призывает и Берлин, и Брюссель «защитить суверенитет Европы», причём «не только в энергетических вопросах»
Германия и ЕС должны, наконец, единодушно выступить против санкционной политики США, которая служит продвижению их национальных экономических интересов. Кроме того, уже сейчас настало время подумать о целенаправленных ответных мерах, — отметил председатель комитета.
Накануне стало известно, что три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от проекта Nord Stream 2 подписан Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.
Сенаторы обвиняют Fährhafen Sassnitz GmbH в «сознательном предоставлении важных товаров, услуг и другой поддержки для проекта Nord Stream 2». Подписанты подчёркивают, что письмо служит официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода сопряжена с риском того, что под американские санкции может попасть как сам порт, так и его управляющие, акционеры и сотрудники.
Порт Мукран является логистической базой для реализации «Северного потока — 2». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода ещё не построены.
Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.
15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.
Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.
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