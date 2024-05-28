Бизнес-эксперт раскрыла, как изменятся цены на презервативы Бизнес-эксперт Гришина: цены на презервативы вырастут из-за маркировки изделий

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Цены на презервативы вырастут из-за эксперимента по маркировке изделий, рассказала «Радио 1» бизнес-эксперт Янина Гришина. По ее словам, маркировка всегда влияет на цену, так как за этим процессом стоит человек со специальным оборудованием.

Любая маркировка влияет на цену. Хотя маркировочная марка и стоит на сегодняшний день 60 копеек, но если бы к ней не было плюсом оборудование, человеческий ресурс, который обслуживает маркировку, то на цену бы это особо не влияло, — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что компенсации не покрывают полностью затраты на налаживание условий для маркировки. Однако этот эксперимент не сильно повысит стоимость товара, поскольку расходы, потраченные на маркировку, должны исчезнуть в процессе производства, подытожила Гришина.

Ранее стало известно, что стоимость мороженого в России вырастет в грядущем летнем сезоне. Уточняется, что себестоимость молочного и шоколадного мороженого поднялась на 15% и 25% соответственно. Причиной подорожания является рост цен на сырье, упаковку, логистику, а также нынешние высокие цены на какао-бобы.

До этого экономист Александр Разуваев предупредил, что с 1 июля в России могут вырасти цены на вино. Эксперт подчеркнул, что подорожание произойдет, если будут введены новые пошлины на этот алкогольный напиток.