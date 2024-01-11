Бизнес-эксперт озвучил последствия легализации майнинга в России Бизнес-эксперт Зайцман: вывод майнеров из тени может ударить по их кошельку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятие закона о легализации рынка майнинга и использования цифровых валют при внешнеторговых расчетах будет способствовать увеличению числа честных игроков, заявил в беседе с журналом «Компания» инвестиционный аналитик и бизнес-эксперт Рами Зайцман. При этом, по его словам, вывод майнеров из тени может ударить по их кошельку.

Как пояснил эксперт, в результате принятия закона честных майнеров может стать больше, так как их деятельность будет относиться к предпринимательству. Однако нововведения по государственному регулированию в этой сфере могут повлечь за собой дополнительные траты физических лиц, которые те просто не осилят, из-за чего будут вынуждены уходить в серую зону.

На мой взгляд, легальный майнинг может поддерживаться только крупными предприятиями, имеющими если не сотни, то несколько гектаров серверов, — высказал мнение аналитик.

Как уточнил в беседе с изданием экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев, крупные майнинговые фермы в будущем действительно могут стать экспортерами, что положительно скажется на курсе рубля и торговом балансе. Кроме того, госрегулирование майнинга позволит увеличить налоговые поступления, а также создать новые рабочие места.

Директор по взаимодействию оператора дата-центров с государственными органами Олег Огиенко добавил, что промышленный майнинг подключается к электросетям по бизнес-тарифам в отличие от серых майнинговых ферм, которые берут электроэнергию нелегально по тарифам для физических лиц.

Существенное ограничение серого, неконтролируемого сегмента майнинга позволит государству и бизнесу получить максимально полезный эффект. По нашим оценкам, объем серого майнинга в России превышает 700 МВт, или 40% от всего рынка майнинга, — отметил специалист.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал, что с нового года российские регионы обязаны устанавливать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, зависящие от объемов потребления. По его словам, это поможет снизить нагрузку на предприятия и бороться с серым майнингом.