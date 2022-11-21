Биткоину предрекли рекордный рост в 2024 году Аналитик Бражников: в 2024 году курс биткоина может составить $100 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина может рекордно вырасти в 2024 году и составить $100 тысяч, рассказал Lenta.ru исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. По словам аналитика, в 2023 году эту криптовалюту также ждет подъем.

Прогноз по стоимости биткоина, который был еще в начале 2022 года, сообщал, что к концу года стоимость этой криптовалюты будет падать, а в 2023 году будет подъем <...> Мы видим сегодня, что к 2024 году, скорее всего, биток будет стоить $70-100 тысяч, — рассказал Бражников.

Аналитик уточнил, что биткоин является волатильной криптовалютой и его курс может периодически падать, а затем снова расти.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов ранее сообщил, что курс биткоина может опуститься до $12 тысяч, если в ближайшее время продолжат появляться негативные новости о ситуации на криптобирже FTX. До этого западные СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США несколько месяцев вела расследование в отношении биржи. Орган пытался выяснить, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности. В то же время после корпоративной проверки от покупки FTX отказалась популярная криптобиржа Binance.