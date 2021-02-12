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Биткоин вновь превысил исторический максимум

09:23, 14 февраля 2021 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина продолжает расти. Как следует из данных торгов, самая популярная криптовалюта вновь превысила исторический максимум — по данным на утро воскресенья 14 февраля, она превышает $49 тысяч.

Портал CoinMarketCap по состоянию на 09:08 мск сообщает о подорожании биткоина на 2,7%, его стоимость составила $49 143. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance в 09:09 его стоимость составляла $49 300, рост оценивался в 3,33%.

С начала 2021 года биткоин прибавил в цене 69%. Последняя волна роста стартовала после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. В компании добавили, что планируют обеспечить возможность оплаты автомобилей биткоинами.

На долю биткоина сейчас приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют. Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Примечательно, что другая криптовалюта — Ethereum — достигла своего исторического ценового максимума в $1428 и уже опережает биткоин по темпам роста.

Ранее NEWS.ru писал, что старейшая денежно-кредитная организация США Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) начнёт осуществлять операции с биткоинами и другими криптовалютами в интересах клиентов.

Банк сформировал команду из менеджеров, которые будут искать возможности для использования цифровых активов во всех направлениях деятельности. Главой этой группы стал Майк Демисси, руководящий отделом инновационных решений

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