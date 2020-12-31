Биткоин вновь обновил максимум, превысив отметку в $34 тысячи

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Биткоин продолжает расти, в воскресенье 3 января он вновь обновил исторической максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила $34 тысячи.

По данным на 08:30 по московскому времени, на крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина выросла до $34 102. Портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает о подорожании валюты на 16,56%, до $34 193.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды. Так, только в течение последних суток исторический максимум был превышен шесть раз. За прошедшие 24 часа биткоин последовательно рос, преодолевая отметки с $29 тысяч до $34 тысяч.

Впрочем, эксперты полагают, что рост курса биткоина может быть спровоцирован новогодними праздниками. В связи с этим они считают, что цифровая валюта ненадолго задержится за пределом психологической отметки в $30 тысяч. Другими причинами роста, считают аналитики, могут быть новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.

Как ранее писал NEWS.ru, отметки в $29 000 биткоин достиг в канун Нового года. Эксперты полагают, что ещё одной причиной его роста являются новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.