Биткоин вновь побил рекорд стоимости

https://static.news.ru/photo/156dcc36-6c7b-11eb-9c58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин вновь обновил исторический максимум, подорожав до $48 399 за единицу 11 февраля 2021 года. Криптовалюта бьёт рекорды стоимости четвёртый раз за неделю.

Показатель резко вырос после того, как крупнейший депозитарный банк в мире Bank of New York Mellon объявил, что начнёт хранить и проводить операции с криптовалютой в интересах своих клиентов. Предположительно, специальный сервис, разрабатываемый сейчас в этих целях, увидит свет в 2021 году.

С начала 2021 года биткоин прибавил в цене 69%. Последняя волна роста стартовала после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. В компании добавили, что планируют обеспечить возможность оплаты автомобилей биткоинами.

На долю биткоина сейчас приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют. Сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года. Примечательно, что другая криптовалюта — Ethereum — достигла своего исторического ценового максимума в $1428 и уже опережает биткоин по темпам роста.

Накануне генеральный директор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин заявил, что цена на биткоин будет много раз колебаться в будущем, но в результате она вырастет. Эксперты считают, что в 2021 году стоимость биткоина продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне $38–100 тысяч.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций, писал NEWS.ru.