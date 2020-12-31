Биткоин стал дороже $33 тысяч

https://static.news.ru/photo/bae91bf0-4d2e-11eb-9ca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на биткоин в ходе торговой сессии выросла на 13% и превысила $33 тысяч.

Котировка криптовалюты достигла $33 006. Таким образом цена биткоина в четвёртый раз за 2 января обновила исторический максимум.

Такие данные приводит портал CoinDesk по состоянию на 21:54 по Москве.

Днём 2 января криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 тысяч, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени его стоимость достигала $30 145.

Уже в 16:43 мск цена биткоина вновь превысила исторический максимум, превысив отметку в $31 тысячу. Криптовалюта подорожала на 6,02%, до $31 284.

Впрочем, эксперты полагают, что рост курса биткоина может быть спровоцирован новогодними праздниками. В связи с этим они считают, что цифровая валюта ненадолго задержится за пределом психологической отметки в $30 тысяч. Другими причинами роста, считают аналитики, могут быть новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты обновлял рекорды, писал NEWS.ru.