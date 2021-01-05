Биткоин снова обновил исторический рекорд, подскочив в цене выше $40 000

https://static.news.ru/photo/19917a48-5118-11eb-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стоимость биткоина превысила $40 тысяч. Причём цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Биткоин в ходе торговой сессии 7 января рос на 8,5% и в пике достигал $40 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Сейчас на долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды, до 4 января, когда было зафиксировано снижение курса сразу на 15% — до $28,1 тысячи.

1 декабря правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций.

Как сказано в пояснительной записке, криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности, писал NEWS.ru.