Биткоин снова обновил исторический рекорд, подскочив в цене выше $27 000

https://static.news.ru/photo/c4594686-480d-11eb-be96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herwin Bahar/ZUMA Wire/ТАСС

Стоимость биткоина утром 27 декабря составила $27 232, свидетельствуют данные биржи Binance.

Ночью цена биткоина уже била рекорд, превысив отметку в $26 000. Таким образом, в декабре криптовалюта обновляла максимум уже шесть раз. 1 декабря биткоин находился на отметке в $19 915. 16-го числа цена биткоина на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance увеличивается на 4,3% и превышает отметку в $20 042. Так биткоин обновил исторический максимум, который был зафиксирован в 2017 году.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

1 декабря правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций. Как сказано в пояснительной записке, криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности, писал NEWS.ru.