Биткоин рухнул на 7% за полчаса

Всего за полчаса курс биткоина обновил свой минимум с 8 июня, опустившись на 7%, и теперь составляет около $32 тысяч. Об этом сообщает РБК.
В последнее время биткоин постоянно меняет свой курс в сторону уменьшения. Лишь за прошедший день криптовалюта подешевела на 8%. Всё это произошло на фоне запрета майнинга в одной из областей Китая. Несмотря на то что майнинговые компании работали в регионе официально, им прекратили подачу электричества.
Кроме того, курс на понижение
Ранее глава международного банка назвал главный риск биткоина. По его мнению, основным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы.