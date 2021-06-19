Биткоин рухнул на 7% за полчаса

https://static.news.ru/photo/4535c304-d267-11eb-baf4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всего за полчаса курс биткоина обновил свой минимум с 8 июня, опустившись на 7%, и теперь составляет около $32 тысяч. Об этом сообщает РБК.

В последнее время биткоин постоянно меняет свой курс в сторону уменьшения. Лишь за прошедший день криптовалюта подешевела на 8%. Всё это произошло на фоне запрета майнинга в одной из областей Китая. Несмотря на то что майнинговые компании работали в регионе официально, им прекратили подачу электричества.

Кроме того, курс на понижение был взят и на прошлой неделе. Не достигнув отметки в $40 тысяч на торгах, она продолжила своё падение. С тех пор криптовалюта подешевела практически на четверть.

Ранее глава международного банка назвал главный риск биткоина. По его мнению, основным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы.