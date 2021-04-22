Биткоин резко упал в цене

https://static.news.ru/photo/5434a70c-a40a-11eb-a4e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина на криптобирже Binance в пятницу, 23 апреля, снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тысячи. Это произошло после сообщения о планах президента США Джо Байдена увеличить налог для богатых почти в два раза.

По данным CoinGecko на 09:30 мск, криптовалюта торговалась на уровне в $48,8 тысячи, её рыночная капитализация опустилась ниже $1 трлн, до $920 млрд.

На фоне падения биткоина пострадали и альткоины. Так, Ethereum за прошедшие сутки подешевел на 12%, до $2,1 тысячи, стоимость Binance Coin опустилась на 15%, до $479, XRP упал в цене на 22%, до $1,04. Общая капитализация крипторынка снизилась на 11,4%, до $1,8 трлн.

Падение криптовалют происходит на фоне снижения фондовых рынков. Так, индекс Доу-Джонса по итогам торговой сессии оказался в минусе на 0,9%, S&P500 потерял 0,8%, Nasdaq Composite — 0,7%.

Эти изменения произошли после сообщения агентства Bloomberg о планах Байдена повысить налоговую ставку для тех, кто зарабатывает более $1 млн в год, почти в два раза, до 39,6%, чтобы покрыть большую часть социальных расходов, направленных на устранение неравенства. Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в $1 млн и более составляет 20%.

Помимо новой максимальной ставки, для богатых инвесторов сохранится налог в размере 3,8% на инвестиционный доход, что приведёт к повышению ставки налога до 43,4%. Ожидается, что Байден опубликует предложение на следующей неделе в рамках повышения налогов для финансирования социальных расходов в рамках предстоящего «Американского семейного плана».