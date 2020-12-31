Биткоин преодолел отметку в $30 тысяч

https://static.news.ru/photo/5c22dbe4-4cfa-11eb-b620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина установил исторический максимум. Впервые криптовалюта преодолела отметку в $30 000.

В субботу, 2 января, биткоин подорожал более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени его стоимость достигает $30 145 долларов на крупнейшей бирже цифровых валют Binance. Впрочем, эксперты полагают, что биткоин ненадолго задержится за пределом психологической отметки в $30 000.

Текущее состояние социальной матрицы (социомы. — NEWS.ru) крипторынка говорит за то, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдёт медленный откат на прежние курсовые позиции, — цитирует РИА Новости директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина.

По его мнению, рост курса биткоина может быть спровоцирован новогодними праздниками. Он советует криптоигрокам внимательнее оценивать текущие тенденции.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды.

Как ранее писал NEWS.ru, отметки в $29 000 биткоин достиг в канун Нового года. Эксперты полагают, что ещё одной причиной его роста являются новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.