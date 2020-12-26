Биткоин установил очередной рекорд стоимости

https://static.news.ru/photo/1507c400-47bd-11eb-87ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин преодолел отметку в $26 тысяч, установив новый рекорд стоимости, свидетельствуют данные торгов.

Самая крупная по объёму сделок с криптовалютой биржа Binance зафиксировала на 23:38 по московскому времени стоимость одного биткоина в 26 226 долларов, сообщает РИА Новости.

Портал CoinMarketCap, дающий усреднённые значения стоимости более чем по 20 биржам, в 23:41 зафиксировал стоимость биткоина на уровне 26 213 долларов с ростом цены на 7,29%.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 26 декабря стоимость биткоина в четвёртый раз в течение декабря обновила свой исторический максимум. Криптовалюта подорожала на 6,1%. Её цена выросла до $25,005 тысячи. Об этом свидетельствуют данные крупной биржи CoinDesk.