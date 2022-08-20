Биткоин показал снижение более чем на 10% Coindesk: стоимость биткойна снижается более чем на 10%, до $21,010 тысячи

Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

В ходе торговой сессии стоимость биткоина снизилась на 10,13%. В 01:40 мск криптовалюта достигла уровня $21,010 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

При этом уже к 01:48 мск стоимость биткоина выросла до $21,019 тысячи.

Ранее международный финансовый консультант Василий Еременко заявил, что на рынке криптовалюты назрел кризис полупроводников, который напрямую влияет на компонентную базу, это можно назвать одним из главных рисков инвестирования в криптовалюту на данный момент. Он напомнил, что сейчас европейцы страдают от энергетического кризиса, цены на этот ресурс постоянно растут.

В июне стоимость биткоина достигла минимального значения с 16 декабря 2020 года. Курс криптовалюты опустился ниже отметки в $20 тыс. Стремительное падение курса биткоина началось 13 июня. Совокупная стоимость крипторынка упала ниже $1 трлн, достигнув отметки $926 млрд.