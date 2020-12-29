Биткоин обновил рекорд стоимости, достигнув $29 тысяч

https://static.news.ru/photo/f0eed98a-4b33-11eb-b98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курс биткоина впервые поднялся до отметки в $29 000. Ровно столько давали за криптовалюту в моменте около полуночи 30 декабря, а примерно через час значение уменьшилось до $28 800.

Подорожание биткоина отмечается в течение двух недель, за это время его цена увеличилась на $9 тысяч. По мнению аналитиков рынка, курс криптовалюты и дальше будет расти, но в январе 2021 года возможно замедление темпов роста, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что причинами роста эксперты называют новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс криптовалюты по состоянию на 18:08 30 декабря вырос на 4,7% по сравнению с предыдущими торгами и составил $28 131. Чуть позже он превысил $28 500. На тот момент декабрьское подорожание биткоина составляло 47% и было самым серьёзным с мая 2019 года.