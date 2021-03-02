Биткоин дорожает почти на 7%

https://static.news.ru/photo/3056815e-7c03-11eb-9e12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время торговой сессии биткоин вырос на 6,67%. Курс криптовалюты таким образом достиг отметки $50,735 тысячи. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

К 11:32 мск курс биткоина находился на уровне $50,756 тысячи за штуку (+6,71%).

Биткоин — это криптовалюта на основе технологии блокчейн. Такое же название носит и децентрализованная система. «Добывать» такие деньги может любой пользователь системы. Чтобы «майнить» биткоины, необходимо создавать новые блоки системы.

Появилась она в 2008 году, а её автором является некий Сатоси Накамото. Именно под этим псевдонимом была опубликована концепция системы. Есть версии, что над созданием криптовалюты работала целая команда.

Во вторник биткоин также показывал рост более чем на 10% и достигал отметки в $49,778 тысячи, сообщал NEWS.ru.