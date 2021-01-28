Биткоин дорожает более чем на 10%

В ночь на пятницу стоимость криптовалюты биткоин испытывает устойчивый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По информации РИА Новости, в ходе торгов на бирже Binance биткоин
Рост биткоина начался во второй половине декабря 2020 года. Тогда 16 декабря криптовалюта превысила свой исторический максимум в 20 042 доллара. Этот результат держался с 2017 года.
8 января 2021 года биткоин достиг уровня 41 950 долларов, после чего стал постепенно снижаться.
Ранее NEWS.ru писал, что снижение стоимости биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил директор российского представительства крупнейшей биржи по объёму торгов криптовалютами Binance Глеб Костарев.