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Биткоин дорожает более чем на 10%

02:28, 29 января 2021 18
Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

В ночь на пятницу стоимость криптовалюты биткоин испытывает устойчивый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации РИА Новости, в ходе торгов на бирже Binance биткоин достиг уровня 33 570 долларов, увеличив, таким образом, свою стоимость более чем на 10%.

Рост биткоина начался во второй половине декабря 2020 года. Тогда 16 декабря криптовалюта превысила свой исторический максимум в 20 042 доллара. Этот результат держался с 2017 года.

8 января 2021 года биткоин достиг уровня 41 950 долларов, после чего стал постепенно снижаться.

Ранее NEWS.ru писал, что снижение стоимости биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил директор российского представительства крупнейшей биржи по объёму торгов криптовалютами Binance Глеб Костарев.

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