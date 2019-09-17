https://static.news.ru/photo/debeadea-d932-11e9-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал ожидаемым рост цен на нефть после атаки на объекты Саудовской Аравии. По его мнению, мировые биржи и дальше продолжат реагировать на поступающие из этого региона новости.

Наверное, это ожидаемо было. Потому что в цене заложена неопределённость и риски. Я думаю, что биржа будет реагировать на ситуацию, исходя из той информации, которая будет выходить от Саудовской Аравии, — цитирует РИА Новости Новака.

Министр отказался делать прогноз, сколько продлится период высоких цен на нефть. Обсуждать эту тему с представителями российских нефтяных компаний он считает преждевременно и нецелесообразно.

Как писал News.ru, торги на Московской Бирже начались с роста акций крупнейших российских нефтяных компаний. Они выросли в среднем на 3% из-за увеличения цен на нефть в связи с падением добычи в Саудовской Аравии. По данным МосБиржи, акции «Роснефти» выросли на 3,61%, ЛУКОЙЛа — на 2,71%, «Сургутнефтегаза» — на 2,18%, «Татнефти» — на 1,64%, «Газпром нефти» — на 1,17%.

Саудовская Аравия после субботней атаки на её нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое.