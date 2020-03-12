https://static.news.ru/photo/0238b9de-646e-11ea-b45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как свидетельствуют данные торгов, британский индекс FTSE 100 снизился на 9,47% — до 5319,95 пункта, французский CAC 40 — на 11,24%, до 4091,96 пункта, немецкий DAX — на 10,76%, до 9315,2 пункта.

Как отмечается в заявлении банка, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%, хотя аналитики ожидали её снижения на 10 базисных пунктов. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%, пишут РИА Новости.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что коронавирус будет иметь значительное влияние на экономическую активность в Европе. По её мнению, Европа может столкнуться с крупным экономическим шоком, подобным финансовому кризису 2008 года, если лидеры стран ЕС не примут срочные меры по борьбе с пандемией, писал NEWS.ru