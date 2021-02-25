Биржевые индексы в РФ потеряли до 2,5%

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Утренние торги 26 февраля 2021 года на российских рынках ценных бумаг стартовали с падения котировок blue chips из-за отката вниз стоимости нефти, увеличения доходности государственных облигаций Соединённых Штатов Америки и опасения разгона инфляции во всём мире.

По данным на 10:01, индекс МосБиржи терял 1,7%, достигая отметки в 3350,66 пункта, минимальным показателем сессии стали 3345,53 пункта. Индекс РТС упал на 2,5% — до 1413,7 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на МосБирже снизились в пределах 3%. Кроме того, подешевели акции многих российских предприятий в сфере IT, мобильной связи, добычи полезных ископаемых, авиаперевозок. Также спад испытывают ценные бумаги банковских структур.

Накануне стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила отметку января 2020 года. Её цена с поставкой в апреле выросла на 2,8% и достигла $67,2 за баррель. Такой показатель был зафиксирован торговой площадкой в 18:39 мск. В последний раз цена Brent превышала отметку $67 за баррель в январе 2020 года.

Ранее аналитики Bank of America обновили свой прогноз, согласно которому в ближайшие несколько лет Brent может вырасти до $100 за баррель. Экономисты полагают, что уже в II квартале 2021 года она на некоторое время может «пощупать» отметку в $70, писал NEWS.ru.