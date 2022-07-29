Биржевые цены на дизельное топливо в РФ достигли исторического максимума

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Биржевая стоимость дизельного топлива в европейской части РФ по завершению торгов достигла 56,769 тысяч рублей за тонну. Таким образом цена на дизель обновила исторический рекорд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 подорожал на 2,3%, до 43,793 тысяч рублей за тонну, Аи-95 — на 2,4%, до 50,105 тысяч рублей за тонну, — сообщили в агентстве.

Цена на авиационный керосин сократилась на 0,09%, составив 69,187 тысяч рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) повысилась практически на 11%, до 12,404 тысяч рублей за тонну. Также на 1% подорожал и топочный мазут, дойдя до отметки в 17,943 тысяч рублей за тонну.

Ранее стало известно, что в июне в России средняя розничная цена на бензин снизилась на 0,1% по отношению к маю. Таким образом стоимость бензинового топлива в стране снижалась четыре месяца подряд. При этом цена на дизельное топливо за месяц не изменилась.