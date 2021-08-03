Биржевые цены на бензин обновили исторические максимумы

Цена на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,3% — до рекордных 57,602 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Предыдущий рекорд был установлен 22 июля. Цена тогда равнялась 55,597 тысячи рублей. Также на 1,3% — до рекордных 43,399 тысячи рублей
Ранее сообщалось, что в Минэнерго намерены запретить вывоз бензина марок АИ-92 и АИ-95 на три месяца. Отмечается, что ранее сотрудники министерства уже обращались в правительство России с предложением запустить процесс введения экспортных ограничений на российскую топливную продукцию.
В частности, по словам главы ведомства Николая Шульгинова, предполагаемый запрет способствует корректировке объёмов предложения на рынке и частичному снижению цен на отечественный бензин. Чиновник также подчеркнул, что ограничения будут действовать не менее трёх месяцев.