Биржевые цены на бензин обновили исторические максимумы

Цена на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,3% — до рекордных 57,602 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Предыдущий рекорд был установлен 22 июля. Цена тогда равнялась 55,597 тысячи рублей. Также на 1,3% — до рекордных 43,399 тысячи рублей выросла биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ). Предыдущий рекорд был достигнут 28 июля, когда цена СУГ составляла 43,32 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго намерены запретить вывоз бензина марок АИ-92 и АИ-95 на три месяца. Отмечается, что ранее сотрудники министерства уже обращались в правительство России с предложением запустить процесс введения экспортных ограничений на российскую топливную продукцию.

В частности, по словам главы ведомства Николая Шульгинова, предполагаемый запрет способствует корректировке объёмов предложения на рынке и частичному снижению цен на отечественный бензин. Чиновник также подчеркнул, что ограничения будут действовать не менее трёх месяцев.