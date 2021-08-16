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Биржевые цены на бензин и газ начали снижение

14:56, 16 августа 2021
Биржевые цены на бензин и газ начали снижение Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Цены на бензин марок Аи-92 и АИ-95, а также сжиженных углеводородных газов начали снижаться после недельного роста. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1%, до 57,85 тыс. рублей за тонну, до этого дважды обновив рекордные значения. Стоимость бензина Аи-95 впервые за неделю снизилась на 0,01%, до 59,93 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась за день на 3,8% — до 50,03 тыс. рублей за тонну. Этот показатель начал снижаться в четверг, 12 августа, после недельного роста и обновления исторических максимумов.

Ранее российское правительство поставило перед представителями нефтяной отрасли задачу повысить продажи бензина на бирже, чтобы снизить цены на топливо. Это можно сделать путём распечатки накопленных ресурсов. Эксперты отмечают, что повышение объёма ресурса, реализуемого на фондовом рынке, позволит немного уменьшить оптовую стоимость сырья. Повышение же стоимости топлива связано с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики после ограничительных мер.

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