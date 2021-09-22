Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу обновила исторический максимум. По итогам торгов 22 сентября стоимость горючего выросла на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена АИ-95 превысила отметку 60,18 тысячи рублей за тонну.

В последний раз рекордную стоимость АИ-95 фиксировали 22 июля. Тогда она выросла до 60,03 тысячи рублей за тонну. Дальнейший рост цены на эту марку начался 15 сентября. За неделю АИ-95 подорожал на 3,2%.

Также подорожал бензин АИ-92. Его биржевой индекс 22 сентября увеличился на 0,2%, до 56,21 тысячи рублей за тонну, Дизельное топливо прибавило 0,1%, топочный мазут — 0,6%. При этом стоимость сжиженных углеводородных газов упала за день на 1,2%, топлива для реактивных двигателей — на 0,4%.

Ранее сообщалось, что за год газ на автозаправках России подорожал почти на 30%. Это связано с отсутствием государственного регулирования цен в этом секторе, считает ведущий экономист VYGON.Consulting Сергей Ежов.