Биржевая цена на авиакеросин достигла небывалого максимума

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 17 января впервые в истории превысила ценовую отметку в 60 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был записан менее, чем неделю назад, 13 января и стоимость за тонну топлива тогда составила 59,120 рублей за тонну, сообщает ТАСС.

Цена на авиакеросин взлетела за день на 4,6% и остановилась на стоимости 60,876 тыс. рублей за тонну.

Биржевые цены на межсезонное и летнее дизельное топливо также достигли рекордных цен: стоимость на межсезонный дизель возросла на 1,1% и остановилась на отметке в 55,968 рублей за тонну, летний дизель — на 0.1% и стал стоить 54,178. Зимний же дизель подешевел до 64,469 рублей за тонну, потеряв 1,1% от предыдущей стоимости.

Бензин Аи-92 упал в цене на 0,6% до 52,219 тыс. рублей за тонну, в то время как цены на Аи-95 и топочный мазут выросли. «95-й» на 0,3% до 55,457, а мазут на 0.3% до 26,490.

Ранее эксперт в области экономики Ирина Комарова сказала, что несмотря на то, что курс рубля постоянно изменяется, рубль всё же будет более уязвим, а изменения более ограниченными. Из-за постоянных колебаний рубль укрепится на отметке 83,5–84 рубля за доллар. Укрепление рубля должно произойти из-за снижения прогноза по росту ВВП США. Так, например, в Америке возможны одновременно и экономический спад, и инфляция.

Ранее сообщалось, что к моменту завершения торгов пятницы, 14 января, российский фондовый рынок рекордно упал. Ведущие индексы биржи обвалились до показателей весны 2021 года. Индекс МосБиржи опустился на 1,81%, достигнув 3608 пунктов, а индекс РТС снизился на 2,05%, до 1485,86 пункта, свидетельствуют данные Московской Биржи.