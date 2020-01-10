https://static.news.ru/photo/3ce009e8-33e0-11ea-a574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкорпорация «Газпром» заявила, что Московская Биржа не стала увеличивать free float (приблизительную долю акций, находящихся в свободном обращении) газовой компании после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций в 2019 году с 46% до 49,61%.

Причиной такого решения является то, что покупатель ценных бумаг не был раскрыт. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники. По данным МосБиржи на 10 января 2020 года, free float «Газпрома» до сих пор составляет 46%, как и до продажи 6,6% акций.

Как ранее писал NEWS.ru, на открытии торгов 6 января отмечено уменьшение индекса Московской Биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии этот показатель снизился на 0,28% и составил 3067,64 пункта.