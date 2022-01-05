Биржа: биткоин рухнул из-за протестов в Казахстане

Биржа: биткоин рухнул из-за протестов в КазахстанеБиржа Binance: биткоин упал на 4,42% на фоне событий в Казахстане
На фоне событий в Казахстане начала падать цена на биткойн. По состоянию на 23.38 МСК стоимость упала на 4,42% до 44,266 доллара США, следует из данных биржи Binance. По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объёмам майнинга биткоина с долей, составляющей 18,1%. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что первое место
Ранее жители Алма-Аты сообщили о начале боёв в городе. Повсюду слышна стрельба, причём, по их словам, речь уже не о резиновых пулях, но официально эту информацию пока не подтвердили. Видео с места публикует Telegram-канал Baza: на кадрах видно, как женщины разбегаются и кричат от страха, на заднем фоне слышны взрывы.
Мужчина, который вёл съёмку, показал, что прямо на дороге лежит труп, кто-то плачет. На другом ролике, судя по голосам, взрослые мужчины пытаются спрятаться от стрельбы. Они с разбегу запрыгивают в кусты.
Силовики вышли на улицы Алма-Аты и начали «антитеррористическую операцию», о которой вечером 5 января объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В своём обращении к гражданам Казахстана он отметил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие стране в преодолении «террористической угрозы».