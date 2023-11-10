Binance объявила, что прекратит поддержку депозитов в рублях

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Криптовалютная биржа Binance c 15 ноября прекратит поддержку депозитов в рублях, сообщается в Telegram-канале площадки. При этом вывод средств в рублях будет доступен до 31 января 2024 года.

Мы хотим сообщить вам, что с 15 ноября 2023 года мы прекратим предлагать фиатные депозиты в российских рублях, — сказано в публикации.

Отмечается, что пользователи могут вывести рубли через «фиатных партнеров» Binance. В частности, перевести средства на биржу СommEX или обменять на криптовалюту. Кроме того, можно будет обменять рубли на спотовом рынке.

27 сентября стало известно, что Binance уходит из России. Она продает часть бизнеса открывшейся накануне компании CommEX. Все активы российских пользователей перенесут на эту платформу, процесс займет до одного года. Причиной ухода в компании назвали несовместимость ее стратегии с работой в России.

Как рассказал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев, альтернативой ушедшей из России Binance могут стать открытые интернет-каналы, которые предоставляют информацию о купле-продаже криптовалют. По его словам, занимающиеся этим вопросом люди найдут лазейки и для них новость об уходе компании из РФ не является катастрофой.