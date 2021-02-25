Билл Гейтс порекомендовал не покупать биткоины

https://static.news.ru/photo/11819a74-7781-11eb-8353-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Microsoft Билл Гейтс, являющийся одним из самых богатых людей планеты, порекомендовал воздержаться от покупки биткоинов инвесторам, не владеющим многомиллиардными состояниями.

Если у вас меньше денег, чем у Илона (Маска. — NEWS.ru), вам, вероятно, нужно быть осторожными, — цитирует его Bloomberg.

Гейтс пояснил, что его не волнует ситуация с биткоинами, которыми владеет Маск, поскольку у того «куча денег» и он «очень продвинутый».

Основатель Microsoft добавил, что у него нет особой веры в криптовалюту. Гейтс также отметил, что для её создания требуется большое количество энергии и это не идёт на пользу экологической ситуации.

Резкий взлёт биткоина начался в конце прошлого года — 16 декабря он побил державшийся с 2017 года исторический максимум в $20 042, в 2021-м рост биткоина составил 470%. 21 февраля за криптовалюту давали $58,1 тысячи, однако уже вечером 22-го стоимость криптовалюты упала ниже $50 тысяч.

Некоторое время назад Маск назвал цены на биткоин завышенными. По его словам, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. При этом принадлежащая Маску компания Tesla вложилась в биткоин, что привело к росту цены на криптовалюту. В результате котировки Tesla обвалились, а сам бизнесмен лишился более $15 млрд.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Минфина России Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой. По его словам, криптовалюта не имеет реальной потребительской стоимости и её не следует рассматривать как инвестиционный актив.