Билеты в Крым на сентябрь раскуплены на 76%

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Места в поездах из материковой России в Крым на сентябрь раскуплены на 76%, на октябрь — на 59%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Сезон завершается. На сентябрь в наших поездах сейчас 24% мест свободны, на октябрь — 61%, на ноябрь включая праздники — 84%, — приводит издание сообщение компании.

Этим летом попасть в Крым на общественном транспорте было трудно из-за дефицита билетов на поезда и долгом и сложном пути на автобусе. Ситуацию существенно осложнил запрет на полёты в Симферополь. В июне-июле турпоток в Крым снизился на 30% из-за логистических сложностей. Однако, в августе ситуация выправилась. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, средняя загрузка отелей Крыма в августе составляет 80%.

В первой половине сентября номера в отелях забронированы до 60% на Южном берегу и до 40% — на Западном. Затем загрузка начинает постепенно снижаться. По словам специалистов, сезон купания в Крыму в этом году продлится до октября. С 1 октября начинает действовать программа кешбэка 20%. Туристы действительно смогут застать хорошую погоду и сэкономить на отдыхе в Крыму.

Ранее сообщалось, что российские туристы всё реже выбирают европейские страны в качестве туристических маршрутов. Это связано с высокими ценами на перелет и опасениями россиян столкнуться с негативным отношением за рубежом.