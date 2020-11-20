Bild: Джо Байден «похоронит» «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/ca449620-29ab-11eb-b905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Надежды Германии на смягчение политики Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2» после прихода к власти Джо Байдена не оправдаются, поэтому в 2021 году нужно готовиться к «закручиванию гаек» со стороны Белого дома.

С таким прогнозом выступил журналист Bild Юлиан Рёпке. В публикации он пишет, что недавние санкции против участников проекта коснутся сертификационных и страховых компаний, которые сотрудничают с российскими предприятиями и судами. Автор статьи отмечает, что пока ограничений в отношении властей ФРГ в повестке нет, однако Джо Байден готов «похоронить» почти готовый «Северный поток — 2».

Экс-советник бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы Бенджамин Шмитт полагает, что и республиканцы, и демократы негативно относятся к «Северному потоку — 2». Такого же мнения придерживается бывший генсек Североатлантического альянса и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Он выразил сожаление в связи с тем, что будущие санкции могут затронуть сертификационную компанию Det Norske Veritas. Вместе с тем он заявил, что большинство датчан будут рады, если история трубопровода «закончится в наших водах».

Эксперт по энергетической безопасности Алан Райли считает, что санкции заставят «Газпром» в течение длительного времени искать страховые и сертификационные компании, что замедлит запуск «Северного потока — 2». Однако главная цель Байдена, уверяет он, заключается в закрытии проекта. Для этого вероятный президент США готов разработать стратегию, которую поддержат в Германии. Райли полагает, что Байден предложит ФРГ некий обширный пакет по вопросам безопасности, направленный на то, чтобы заменить российский газ возобновляемыми ресурсами.

Как писал NEWS.ru, сообщивший о своей победе на выборах главы Соединённых Штатов Америки демократ Джо Байден, вероятно, начнёт торговаться, чтобы позволить достроить газопровод «Северный поток — 2». Как заявил бывший сенатор от Вирджинии Ричард Блэк, Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.

Между тем оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2, прорабатывает различные сценарии завершения реализации проекта. Об этом сообщили в «Газпроме». В компании добавили, что работы на сухопутной площадке в Германии завершены. В России они также находятся на стадии завершения.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. В данное время проект реализован на 93%.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.