Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/0a8fe166-cabc-11ea-a499-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока — 2», поскольку у страны нет ответа на случай санкций США.

Как сообщает Bild, такой ответ дало федеральное Министерство экономики на запрос парламентариев из партии «Зелёных». Отмечается, что Германия только обсуждает штрафные меры с другими странами Евросоюза, Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей.

Ни один европейский партнёр не хочет садиться в одну лодку с Германией. «Северный поток — 2» всё больше превращается во внешнеполитическую катастрофу, — заявила депутат бундестага от партии «Зелёных» Клаудия Мюллер.

По её мнению, Германия учитывала при строительстве трубопровода только свои собственные интересы и оказалась в безвыходной ситуации. В свою очередь её коллега по партии Анналена Баербок заявила, что политика страны должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии, в том числе и по экологическим соображениям. Кроме того, «Зелёные» считают, что Германия не должна энергетически зависеть ни от России, ни от США.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее бизнесмены ФРГ назвали угрозы США ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» попыткой вымогательства. Глава бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал угрозы со стороны Вашингтона ударом по суверенитету ЕС и попранием свободной и честной конкуренции. Он добавил, что в случае введения санкций под их действие подпадут около 120 компаний из более чем 10 европейских стран. Под угрозой окажутся инвестиции на сумму €12 млрд, писал NEWS.ru.