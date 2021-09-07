Безработным россиянам продолжат платить пособие на период переобучения

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому официально признанным безработным будут продолжать платить пособие на период переквалификации или переобучения. Также сокращён срок принятия решения по направлению безработного на переобучение или отказе в этом, сообщает «РГ».

В случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных органами службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), за безработными гражданами... сохраняется право на получение пособия по безработице, — сказано в положении.

Что касается сроков принятия решения о направлении на учёбу, они сокращены до семи рабочих дней. Раньше на это отводилось 15 дней.

По данным Минтруда, на сегодня число официально зарегистрированных безработных составляет 72 млн человек, уровень безработицы — 4,5%, что сравнялось и кое-где превышает показатели допандемийного уровня.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Москве упал до 0,55%, став минимальным с апреля прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.