Беспилотники станут новой отраслью экономики России Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года

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Беспилотный вертолет БАС-200 на стенде компании «Вертолеты России»

Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года в России утверждена правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Отмечается, что за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с использованием гражданских дронов.

В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение об ее утверждении подписано, — указано в пресс-релизе.

Основой для формирования отрасли может поcлужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергоcетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в пять раз.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о нехватке беcпилотников для российской армии. Он также добавил, что на фронте недостает высокоточного вооружения и средств связи. Российский лидер уточнил, что рeчь идет именно о количественной нехватке.