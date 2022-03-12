Бермуды аннулируют сертификаты годности сотен самолётов РФ

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановили сертификаты лётной годности самолётов РФ. По данным АТОР, это касается сотен самолётов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Приостановка сертификатов
Своё решение авиауправление островов объясняет санкциями против России, которые ограничивают возможность надзора за безопасностью самолётов. И регулятор не может с уверенностью утверждать, что эти судна «пригодны для полёта».
Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года, временное приостановление вступает в силу сразу после посадки, — приводит АТОР заявление гражданской авиации островов.
По данным Минтранса, в России эксплуатируются 1367 лайнеров, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах. Установить точное количество самолётов, которых коснётся решение Бермудских островов, сложно, так как Россия с начала введения санкций переводит самолёты в свой реестр,
Минтранс предлагал план продления сертификатов лётной годности зарубежных самолётов и их обслуживания в России, но предложение вызвало критику заинтересованных сторон. Участники рынка заявляют, что отсутствие ПО и авторского надзора разработчиков может серьёзно отразиться на безопасности полётов.
Ранее замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев заявил, что безопасность полётов в России на фоне санкций снижена не будет. По его словам, Минтранс и Минпромторг подготовили комплекс мероприятий по обеспечению самолётов авиазапчастями.