Берлин заявил о возможных исках из-за остановки «Северного потока — 2»

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Берлин заявил о возможных исках из-за полной остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». ФРГ не может сразу отказаться и от угля, и от газа, и от атомных электростанций, считает министр охраны окружающей среды Свенья Шульце.

По её словам, голубое топливо нужно стране и в этом, и в следующем десятилетиях.

Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, — цитирует чиновницу газета Welt am Sonntag.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей магистрали от побережья РФ по дну Балтики до ФРГ. Мощность составит 55 миллиардов кубометров сырья. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Накануне представители Госдепа заявили, что американские власти не ведут никаких переговоров с Германией с целью неофициально договориться о судьбе газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением дипломаты выступили на специальном телефонном брифинге для представителей Конгресса США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятные меры со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудили не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Штаты довольны происходящим — пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что выход организаций из проекта доказывает эффективность действий американского правительства. Он подчеркнул, что угроза санкций остаётся реальной.