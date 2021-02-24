Берлин выступил за консультации с Вашингтоном по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/c7f06032-76a6-11eb-931b-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Контактов на уровне внешнеполитических ведомств ФРГ и США по «Северному потоку — 2» пока нет, в Берлине хотят этих переговоров, рассказала журналистам официальный представитель МИД Германии Мария Адебар. По её словам, власти европейской страны знают о критическом отношении к СП-2 в Белом доме. Его разделяет не только президент США Джо Байден, но и часть конгрессменов.

Не могу пока сообщить о подобных переговорах. То, что мы хотели бы такие консультации и переговоры, об этом министр иностранных дел заявлял неоднократно, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Накануне администрация Байдена заявила, что готовит санкции против России за взлом компьютеров в государственных ведомствах США. В Белом доме уточнили, что пакет мер может включать не только санкционные механизмы. Тем временем даже американские эксперты сомневаются, что Соединённые Штаты могут кого-либо наказывать за кибершпионаж, учитывая, что Агентство национальной безопасности (АНБ) занимается по сути тем же самым. Однако соратники Байдена нашли лазейку, позволяющую им выставить подобные действия в новом качестве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдепартамент Соединённых Штатов Америки своими заявлениями по «Северному потоку — 2» признал, что Белый дом подрывает базовые принципы торговли и конкуренции, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на выступление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Он заявил, что США выступают против прокладки СП-2 по геополитическим причинам.