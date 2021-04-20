Берлин сделал выбор в пользу «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/1d70fca8-a1bb-11eb-bddd-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Германия сделала выбор в пользу строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе выступления по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Я знаю о противоречиях в связи с «Северным потоком — 2», знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода, — цитирует канцлера РИА Новости.

По мнению Меркель, газ, который будет поступать из России в Европу по «Северному потоку — 2», не хуже топлива, что поставляется транзитом через Украину или Турцию.

Канцлер добавила, что Германии необходимо поддерживать торговлю с Россией в различных сферах, в том числе и энергетической. Она также призвала поддерживать диалог с Москвой, несмотря на существующие разногласия.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее сообщалось, что некоторые немецкие политики высказались за отказ от поддержки строительства «Северным потоком — 2» в случае обострения ситуации на Украине. Они также заявили, что Россия готовится к военному вмешательству, поэтому ЕС должен предупредить Москву о возможном расширении санкций.