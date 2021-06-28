Беременных и родителей-одиночек поддержат 46,6 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение более 46,6 млрд рублей на новые пособия вставшим на учёт в ранние сроки беременности женщинам и в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет родителям. Об этом говорится на сайте кабмина.
Данные средства
Поручение о соответствующих мерах было дано президентом страны Владимиром Путиным. Введение выплат обсудили на заседании кабмина 24 июня.
Ранее Минтруд России разъяснил правила получения пособий для неработающих мам и одиноких родителей. Так, указанные категории граждан смогут получать выплаты, если в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия.