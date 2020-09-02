Бензиновая республика: Песков «снял» с России нефтегазовую зависимость

Патологическая российская зависимость от нефтегазовых доходов никого не устраивает, но она поэтапно сокращается, заверил жителей Бескрайней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистскую реплику о том, что в прошлом году их доля в общефедеральном бюджете, по подсчётам Минфина, выразилась в добрых 40%. Кстати, днями ранее сам Владимир Путин заявлял о том, что ответ России на вызовы коронавирусной пандемии показал, что РФ не является «страной-бензоколонкой».

Между тем пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на вопрос о том, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов, отметив, что ему надо проверить эту информацию.

Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооружённым глазом, — уверяет представителей СМИ Дмитрий Сергеевич.

Кроме того, он напомнил, что глава государства намедни отмечал параллельный рост высокотехнологичного сектора.

И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе, — заметил президентский пресс-секретарь.

Любопытно, что заявления Дмитрия Пескова совпали с негативными известиями о том, что Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти в мире, оказался на катастрофической мели из-за падения цен на этот ресурс. О чём нам охотно поведал американский Bloomberg.

В статье, которую цитируют РИА Новости , отмечается, что экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадёт почти до половины максимумов 2014 года. Правительство практически исчерпало свои ликвидные активы, что делает его неспособным покрыть дефицит бюджета. Ожидается, что он достигнет почти $46 млрд.

По мнению опрошенных экспертов, динамика снижения​ нефтегазовых доходов в структуре доходной части бюджета, пожалуй, и вправду очевидна: если в период 2016 —​ 2018 годов она колебалась в интервале 46-​64%, то по результатам 2019-го её доля лишь немногим превысила 40%. А в​ проекте бюджета до 2022 года уже заложено снижение этой составляющей до 35%. Соответственно, оставшиеся 60-65% доходов бюджета должны​ формироваться​ за счёт отраслей, не «привязанных» напрямую к добыче недр. Очевидно, что статус «бензоколонки» или «сырьевого придатка» нашей страны уходит в прошлое, соглашается с Песковым доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Как это ни странно, но текущие изменения в структуре экономики, вызванные «коронакризисом» (ведь кризис —​ это всегда​ дополнительная​ нагрузка на экономику и общество), выступили в качестве серьёзного триггера перехода экономики в инновационное русло. Ведь в том случае, если бы отрасли/компании не инвестировали в экстренном режиме в технологии, позволившие им адаптировать свою работу к «новой реальности удалёнки», то мы могли бы стать свидетелями череды банкротств. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Но этого не случилось, более того, доля технологической составляющей в большинстве отраслей ощутимо выросла, убеждает экономист РЭУ.

Однако Россия пока всё еще зависима от конъюнктуры сырьевого рынка, ведь он является серьёзным источником инвестиций для дальнейшего развития технологий. Его обрушение может больно ударить по экономике нашей страны, «возвращает» всех на землю эксперт.

Хотя реализация подобного сценария маловероятна —​ мир не может в один момент переключиться на альтернативные источники энергии. Так что время для подготовки у нас есть! — полон оптимизма Олег Чередниченко.

Вместе с тем доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает, что доходы от экспорта нефти и газа снижаются (в силу низких цен и падения экспорта в рамках ОПЕК+), а вместе с ними, увы, сокращается и доля нефтегазовых доходов в бюджете России.

Но это снижение довольно болезненное, поскольку падают и ВВП страны, и реальные доходы граждан. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Он добавил, что компенсировать сокращение нефтегазовых доходов ростом других пока не удаётся.