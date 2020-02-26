https://static.news.ru/photo/298505b4-58a3-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин в январе 2020 года выросли на 0,2%, дизтопливо подорожало на 0,5% по сравнению с декабрём. По данным Росстата, литр бензина в среднем стоил 44,68 рубля.

Бензин подорожал в 79 из 85 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Максимальный рост цен отмечен в Сахалинской области — 1,9%, а в Севастополе топливо подешевело на 0,4%. Удорожание выше среднероссийского зафиксировано в 37 субъектах РФ.

По информации ТАСС, сильнее всего вырос в цене бензин марки АИ-92.

Как писал NEWS.ru, по итогам проверок 2019 года Росстандарт обнаружил некачественное топливо на 9% автозаправок страны.