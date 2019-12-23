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Цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен впервые за 11 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9%, впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции. В Минэнерго и ФАС главными факторами такой сдержанной динамики называют меры правительства, в том числе действие демпфирующего механизма, компенсирующего производителям часть упущенной выгоды при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта, — отмечает издание.

Эксперты добавили, что рост производства моторного топлива помог сдержать цены на бензин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рост цен бензина существенно отстаёт от темпов инфляции. Однако эксперты считают, что стабильность цен — это «ложная ценность».