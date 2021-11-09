Белый дом призвал ОПЕК увеличить поставки нефти

Администрация Белого дома контактирует с ОПЕК+ на предмет увеличения поставок нефти, а также работает с антимонопольными властями с целью пресечения завышения цен. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Её слова приводит РИА Новости.

Мы связывались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК+ на тему увеличения поставок. <...> Я могу сказать вам, что мы здесь делаем. Призываем ОПЕК увеличить поставки и мониторим ситуацию, — рассказала она.

Цены на бензин в США достигли своего ценового максимума с 2014 года. В этой связи группа сенаторов направила президенту Джо Байдену письмо, в котором политики призвали запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ не отреагировали на призывы США и увеличивают добычу нефти.