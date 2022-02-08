Белый дом выступил против экстренных санкций по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США выступают против срочных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Для Вашингтона рычагом влияния на Россию является сама угроза применения ограничительных мер, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока — 2» будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния, — пояснила Псаки.

Она не стала отвечать на вопрос о публичном молчании по поводу «Северного потока — 2», которое продемонстрировал в США канцлер Германии Олаф Шольц, ни разу не упомянувший газопровод.

Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент [Джо Байден] несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире, — заключила представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил: он узнал позицию канцлера Германии Олафа Шольца по «Северному потоку — 2» в вашингтонском ресторане. По его словам, за ужином немецкий лидер подтвердил ему готовность к санкциям против газопровода при «агрессии» России на Украину.