Белый дом: США постараются лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники намерены добиваться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа. В эфире телеканала CNN он отметил, что со временем Москва должна потерять статус ключевого поставщика энергоносителей, сообщает РИА Новости.

Доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей, — подчеркнул Сингх.

Он добавил, что Вашингтон работает с Берлином по вопросу закрытия ещё не открытого газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, России уже отрезали доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики. По мнению Сингха, для достижения целей Белого дома необходимо время.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден 6 апреля подписал указ о запрете новых инвестиций в экономику России и предоставлении ряда услуг находящимся в РФ людям. Запрещаются новые инвестиции в экономику России со стороны людей из США, «где бы они не находились».