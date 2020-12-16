Белый дом расширил перечень санкций по Ирану

https://static.news.ru/photo/aac2a62a-3fb8-11eb-9704-fa163e074e61_660.jpg Фото: whitehouse/flickr.com

Руководство Соединённых Штатов расширило перечень санкций по Исламской Республике Иран (ИРИ), внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций, заявили 16 декабря 2020 года в Министерстве финансов США. Компании связаны с нефтегазовой сферой и зарегистрированы в ОАЭ, Вьетнаме и Китае.

Белый дом считает, что упомянутые структуры поддерживают сырьевой сектор экономики ИРИ, говорится на официальном сайте Минфина США.

Нефтяной и нефтехимический сектора Ирана являются главными источниками финансирования иранского режима, который использует средства для поддержки злонамеренных действий во внутренней и внешней повестке. США будут предпринимать действия против тех, кто поддерживает незаконные продажи иранской нефти, — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

Накануне Минфин США в очередной раз расширил санкционный список по Ирану. В перечень внесли двух человек. Они являются гражданами ИРИ и предположительно работают в разведке Тегерана.

В свою очередь республика включила в чёрный список представителя США в Йемене Кристофера Хензеля в ответ на аналогичные меры со стороны Вашингтона — после попадания туда посла ИРИ в Сане.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что в Исламской Республике рады поражению Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, нынешний хозяин Белого дома «совершал преступления, убивал людей и был террористом». Рухани также обвинил Трампа в создании препятствий для поставок в Иран вакцины от коронавируса.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым новым главой государства станет Байден. За него отдали свои голоса 306 выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. За Трампа проголосовали только 232 выборщика.