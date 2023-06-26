Белоусов заявил о росте спроса на наличные 24 июня Белоусов заявил о стабилизации ситуации с наличными после роста спроса на 30%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Спрос на наличные деньги 24 июня вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах — на 70-80%, , заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, передает РИА Новости. Он добавил, что при этом внештатной ситуации удалось избежать, а сейчас уже обстановка стабилизировалась

Начну с ситуации с банками, спросом на наличную валюту и наличность. Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса — в среднем оно составило порядка 30%, но наиболее активно рос спрос на наличность в южных регионах: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах — там спрос вырос примерно на 70-80%, — сказал он.

Белоусов также сообщил, что железнодорожный и авиационный транспорт в России на фоне событий в субботу работал и продолжает работать в штатном режиме. Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, добавил он.

24 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о временных ограничениях движения на дорогах вблизи границ региона с Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областями. Шапша призвал воздержаться от поездок на личном автотранспорте по соответствующим дорогам без крайней необходимости.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.