https://static.news.ru/photo/feafcd1c-639a-11ea-bf98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-премьер Андрей Белоусов признал, что в связи с ослаблением рубля существует риск роста цен на лекарства и бытовую технику.

У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств, — сообщил он.

По его словам, в данном случае необходимы дополнительные меры, так как нельзя допустить «ни при каких обстоятельствах» подорожания жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

При этом Белоусов отметил, что в настоящее время фатальных угроз нет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее первый вице-премьер заявил, что российское правительство пока не видит рисков спада экономики страны в текущем году. По его словам, в настоящее время ситуация развивается «по более-менее позитивному сценарию».